Du 11 au 13 octobre, durant le week-end de l’Action de grâce, plus de 9000 coureurs sont attendus pour cet événement prisé des athlètes des quatre coins du monde. Il s’agit du 22e événement et cette année encore, le parcours prévu se concentre à 100 % dans la ville de Québec et offre un véritable condensé des plus belles attractions de la ville, particulièrement du Vieux-Québec. Plusieurs épreuves sont offertes et permettent aux sportifs de tous les niveaux de relever leur propre défi, de la Course des jeunes de 2 km au marathon classique de 42,2 km. Cette année, la cause associée au Marathon est Motivaction Jeunesse, dont la mission est d’aider les jeunes en difficulté par l’activité physique.

Un événement rassembleur

Photo courtoisie

Quelque 30 000 personnes sont attendues sur le site de l’événement. En marge des épreuves offertes, plusieurs activités rassembleuses feront bouger les familles, dont la séance d’entraînement offerte aux adultes, qui se déroule dans une ambiance animée et festive, ainsi que le Grand Fit + Yoga SSQ. L’Expo Je Cours Qc permet aux visiteurs d’en apprendre plus sur le domaine de la course à pied et du sport en échangeant avec les exposants et les experts sur place. Une bonne façon de démocratiser la course à pied, qui fait de plus en plus d’adeptes.

Des chiffres éloquents

Photo courtoisie

Le parcours du Marathon SSQ Assurance de Québec figure parmi les événements les plus impressionnants sur le plan de l’organisation et de la fréquentation :

En 2018, 1600 coureurs avaient opté pour le marathon de 42,2 km, et plus de 8200 sportifs ont participé à l’événement, toutes épreuves confondues.

Le tracé traverse 8 quartiers, offrant ainsi aux participants un décor digne d’une carte postale et un point de vue incroyable sur la ville. Les couleurs automnales viennent ajouter à ce fabuleux tableau.

Près de 2000 bénévoles assurent le succès de l’événement

Le parcours, c’est aussi :

448 mètres de montée

434 mètres de descente

14 mètres de dénivelé total

2,4 km de descente vers la basse-ville, soit 71 mètres de dénivelé négatif

Des montées qui offrent de bons défis, dont la plus abrupte est de 13,2 % d’inclinaison. Elle est située sur la rue des Glacis

2,5 km de montée vers la haute-ville. La pente la plus abrupte est celle de la côte de la Fabrique, avec 6,7 % d’inclinaison

11 postes de ravitaillement jalonnent le parcours

Inscription et information : jecoursqc.com