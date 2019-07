MiHa!m, l’espace gourmand du ComediHa! Fest-Québec

Les foodies ont de bonnes raisons de fréquenter le ComediHa! Fest-Québec cette année. En plus de 350 spectacles et activités organisés dans les différents espaces, l’espace gourmand MiHa!m prend de l’envergure. Au menu : des foodtrucks et des comptoirs où des producteurs et artisans de Québec et des environs déploieront leur savoir-faire pour offrir aux festivaliers une expérience gastronomique incomparable.

« On veut bonifier leur passage au ComediHa! Fest-Québec en leur offrant des possibilités de combiner une offre de spectacles avec une expérience vraiment sympathique où ils peuvent manger une bouchée, consommer un petit drink, et surtout jouer à des jeux », a dit Jean-Philippe Guay, directeur général du ComediHa Fest! Ainsi, en plus de déguster des mets qui raviront leurs papilles, les festivaliers pourront s’amuser avec un jeu de Jinga géant, s’adonner à la pétanque, aux « washer » et à différents jeux de société.

Également des démonstrations de BBQ et des miniconférences seront présentées aux amateurs. Marie-Christine a échangé avec quelques artisans et producteurs et vous donne un avant-goût. Le ComediHa! Fest-Québec se déroulera à Québec du 7 au 18 août. Information et laissez-passer : comedihafest.com