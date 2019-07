Milan Lucic échangé aux Flames contre James Neal?

Les Oilers d’Edmonton seraient sur le point d'échanger l’attaquant Milan Lucic à leurs voisins de l’Alberta, les Flames de Calgary, en retour de l’ailier James Neal.

C'est du moins ce qu'avançaient plusieurs médias, vendredi en après-midi.

Ayant en poche un contrat d’une valeur annuelle de 6 millions $, Lucic n’a pas répondu aux attentes depuis son arrivée à Edmonton en 2016-2017. La saison dernière, il a récolté six buts et 14 mentions d’aide pour 20 points en 79 rencontres, tout en écopant de 91 minutes de punition et en conservant un différentiel de -9.

L’ancien des Bruins de Boston et des Kings de Los Angeles a totalisé 501 points, dont 198 filets, en 890 parties à vie dans la Ligue nationale.

Pour sa part, Neal a éprouvé des ennuis lors de la plus récente campagne. Il a amassé sept buts et 12 aides pour 19 points en 63 sorties, tout en étant blanchi en quatre matchs éliminatoires. En carrière, il a obtenu 514 points, dont 270 filets, en 766 affrontements.

Le vétéran doit toucher 5,75 millions $ par année jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.