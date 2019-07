Plus de pick-up sur nos routes: «Les consommateurs peuvent faire le choix qu’ils désirent»

Même si les camionnettes et les VUS sont plus nombreux que jamais sur nos routes, le gouvernement québécois estime que ses cibles en matière de ventes de véhicules électriques et de réduction de gaz à effet de serre sont réalistes, et même «conservatrices».

«Les consommateurs peuvent faire le choix qu’ils désirent», a réagi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, à la lumière des chiffres obtenus par Le Journal, qui témoignent d’une croissance marquée des véhicules à plus forte consommation de carburant.

Par rapport à 2011, les camionnettes sont 17% plus nombreuses sur les routes, montrait notre analyse. Les véhicules utilitaires sport ont pour leur part connu une augmentation de 121,5% dans le parc automobile. Par ailleurs, on observe que les voitures sont 2,65% moins nombreuses.

Programmes performants

Selon M. Julien, c’est parce que le pouvoir d’achat des automobilistes est plus grand.

«Avec l’économie qu’on a actuellement, avec le taux de chômage qui est hyper faible, il peut arriver, effectivement, qu’on observe une tendance comme celle-là», a évalué le ministre. «Mais nous, on pense que les programmes que le gouvernement a mis en place pour favoriser la transition énergétique sont performants», a poursuivi le ministre en marge de l’annonce d’un nouveau programme portant justement sur la transition énergétique des entreprises et des municipalités.

1 million

L’État québécois veut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province d’ici 2030. Dans une dizaine d’années, il souhaite aussi que 20% de tous les véhicules en circulation, soit 1 million de véhicules, soient électriques.

«Non seulement on considère [ces objectifs] comme étant réalistes, mais on les considère comme étant conservateurs», a dit le ministre, soulignant que l’adoption des moteurs électriques est «exponentielle» et que le Québec est le plus grand consommateur de véhicules électriques au Canada.

«On a doublé, en moins d’un an et demi, le nombre de véhicules électriques au Québec», a rappelé M. Julien, se disant donc confiant, malgré l’attrait des gros véhicules pour plusieurs Québécois.