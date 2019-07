Sylvain Cossette a déjà été choriste pour cette chanteuse célèbre

Avant de faire carrière comme artiste solo, Sylvain Cossette a été choriste pour Julie Masse. C’est ce qu’on apprend dans le deuxième épisode du balado Pourquoi Julie?, sur QUB radio.

Rêvant d’être au-devant de la scène, le chanteur a hésité avant d’accepter l’offre de l’interprète de C’est zéro.

«J’y ai pensé sérieusement, parce que ce n’était pas ça que je voulais faire dans la vie, être choriste», raconte Sylvain Cossette à la journaliste Émilie Perreault, qui anime le balado.

«Ce n’est pas péjoratif ou négatif, ce que je dis. Tu as des gens qui sont bons pour être en arrière et épauler le chanteur en avant, et il y a des gens qui ont besoin de la pression. Et moi, comme chanteur, j’ai besoin de la pression.»

Il a finalement accepté l’offre, qui lui a permis de revenir à la scène «par la porte d’en arrière» et de confirmer qu’il souhaitait toujours faire de la musique un métier.

C’est qu’avant de remonter sur scène aux côtés de Julie Masse, Sylvain Cossette, dont le groupe Paradox venait de se séparer, a bien failli faire une croix sur sa carrière musicale pour se trouver... «une vraie job».

ÉCOUTEZ le deuxième épisode du balado Pourquoi Julie?:

Moment charnière

Alors que Sylvain Cossette rêvait de retrouver sa place au soleil, Julie Masse rêvait-elle, au contraire, de renouer un peu plus avec l’ombre ? Il est possible de le croire.

«J’étais rendu choriste et j’entendais la chanteuse dire “moi, j’aurais aimé ça, être choriste”», se remémore le chanteur.

«Et c’est drôle, parce que moi, je l’ai connue dans le temps où elle était vraiment au pic de sa carrière. Je vois une fille qui a tout : elle est belle, elle chante bien, elle a un charisme et elle a une étoile au-dessus de sa tête, mais la fille, je ne suis pas sûr qu’elle a envie d’être là.»

Sylvain Cossette se souvient d’ailleurs d’un moment charnière de leurs carrières respectives: lorsqu’ils ont interprété en duo la pièce Africa, du groupe Toto.

«Ce moment-là a été le moment-clé de mon retour éventuel comme chanteur en avant. Et pas tellement longtemps après, elle, elle a lâché le métier.»