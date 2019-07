GUIMONT, Paul-Henri



À Québec, le 29 juin 2019, à l'âge de 80 ans 6 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Guimont, époux de dame Hélène Careau. Né à Montmorency, le 4 janvier 1939, il était le fils de feu dame Claudia Gingras et de feu monsieur Georges Guimont. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Outre son épouse Hélène, monsieur Guimont laisse dans le deuil ses enfants: Julie et Alain (Véronique Pépin); ses petits-enfants: Jessica (Alexandre Bouthillier), Pascal et leur père Martin Parent et Nicolas Guimont; son frère feu Marc-Édouard et sa sœur feu Thérèse (Claude Falardeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Careau: Guy (Lucie Martineau), Cécile (feu Denys Thivierge), Lucie (Denis Boyer) et Gilles (Danielle Villeneuve); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Collaboration Santé Internationale, site: www.csiquebec.org, Tél. : 418-522-6065. Les funérailles sont sous la direction de