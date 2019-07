25 festivals partout au Québec

L’été est déjà bien installé et même si quelques festivals sont déjà derrière nous, il en reste encore plusieurs à venir pour les prochaines semaines, aux quatre coins de la province. Le Journal vous propose 25 festivals à ne pas manquer en ce début des vacances de la construction.

Juste pour rire Photo d'archives, Chantal Poirier Jusqu’au 28 juillet, Montréal Le festival Juste pour rire bat présentement son plein. Il reste encore quelques jours aux festivaliers souhaitant y voir sur scène des humoristes tels que Laurent Paquin, Adib Alkhalidey, Jay Du Temple et Katherine Levac, ou encore découvrir la comédie musicale à succès Mamma Mia!. Fantasia Photo courtoisie Jusqu’au 1er août, Montréal Créatures maléfiques, meurtriers sanguinaires, personnages fantastiques, mangas et autres spectres prennent d’assaut les écrans du festival Fantasia, une célébration des films de genre d’ici et d’ailleurs. On pourra, entre autres, y découvrir Aquaslash, le nouveau long métrage de Renaud Gauthier, présenté en primeur le 29 juillet. Les Rythmes Tremblant Photo d'archives, Stevens LeBlanc Jusqu’au 28 juillet, Tremblant Depuis hier, les Laurentides accueillent les mélomanes pour une nouvelle édition des Rythmes Tremblant. Au menu, dix jours de concerts gratuits, donnés par des artistes de la trempe d’Étienne Drapeau, Les Respectables et Gardy Fury. Les tout-petits pourront également y trouver leur compte avec la présence de certaines de leurs idoles, dont Ari Cui-Cui. Atmosph’air Photo courtoisie Trois week-ends, jusqu’au 3 août, Montréal Pour une dixième année, la célèbre ­Plaza St-Hubert présente trois fins de semaine musicales dans le cadre d’Atmosph’air. L’artère commerciale prendra une pause des travaux pour proposer sa vente-trottoir ainsi que les spectacles gratuits de Foreign Diplomats, Kandle, Bleu Jeans Bleu, Dominique Fils-Aimé et Pierre Kwenders. Festival de Lanaudière Photo courtoisie, Elizabeth Delage Jusqu’au 4 août, Joliette Plus important festival de musique classique au Canada, le Festival de Lanaudière en est à sa 42e édition, rien de moins. Parmi les spectacles encore attendus, il y a ceux de Charles ­Richard-Hamelin, Brahms2 avec Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain, Kent Nagano et Mahler en symbiose ainsi que le passage des Grands Ballets. Heavy Montréal Photo courtoisie 27-28 juillet, Montréal Le festival de musique heavy métal et hard rock fête ses dix ans cette année. Pour l’occasion, l’événement retournera à son ancien site du parc Jean-Drapeau avec les concerts de Slayer (dernier spectacle de sa carrière au Québec), Ghost (seul passage dans un festival en ­Amérique du Nord cet été), ainsi que Godsmack et Evanescence. Festivent Photo courtoisie 31 juillet au 4 août, Lévis Plus grand rendez-vous estival de Chaudière-Appalaches, le Festivent de Lévis propose une programmation qui mélange les vedettes internationales et locales. Cette année, les festivaliers auront droit aux concerts de Weezer, Sean Paul, X Ambassadors et Smash Mouth, mais aussi des Cowboys Fringants, de Patrice Michaud, Gregory Charles et La Chicane.

Festival du cochon Photo d'archives, Simon Clark

1er au 4 août, Sainte-Perpétue

La tradition du Festival du cochon de Sainte-Perpétue se poursuit, plus de 40 ans après sa première édition. Évidemment célèbre pour ses activités porcines, l’événement est également l’hôte de prestations musicales d’envergure. Cette année, il accueillera, entre autres, Kaïn, 2Frères, Loud et Les Cowboys Fringants.

Rythmes du monde Photo d'archives, Simon Clark

1er au 11 août, Saguenay

Pour une 17e année, le Saguenay continue de mettre de l’avant les artistes d’ici et d’ailleurs avec le festival Rythmes du monde. Cette année, les mélomanes pourront assister aux prestations de Sylvain Cossette, La Compagnie Créole, Dear Denizen ou encore Alaclair Ensemble.

Osheaga Photo d'archives, AFP

2 au 4 août, Montréal

Après deux éditions sur un site temporaire, le populaire festival Osheaga revient sur son ancien site du parc Jean-Drapeau, qui a été rénové. Pour la 14e édition, les festivaliers pourront notamment voir The Lumineers, The Chemical Brothers, Childish Gambino, Kaytranada, Janelle Monáe et Flume.

ComediHa! Fest-Québec

7 au 18 août, Québec

Plus de 350 artistes convergeront vers la Vieille Capitale le mois prochain avec le 20e anniversaire du ComediHa ! Fest-Québec. Au programme, des soirées d’humour avec P-A Méthot, Phil Roy, Pierre Hébert, Les Grandes Crues, mais également des fêtes musicales menées par Guylaine Tanguay ou encore 2Frères.

Osisko en lumière Photo d'archives, AFP

8 au 10 août, Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda ­recevra la visite d’Éric Lapointe, ­Vulgaires Machins, Against Me ! et même la star américaine Jason Derulo le mois prochain pour la 16e édition du festival Osisko en lumière.

Musique du bout du monde Photo courtoisie, Le Pigeon

8 au 11 août, Gaspé

Festival unique qui se déroule à ­Gaspé depuis 16 ans, Musique du bout du monde recevra entre autres Hubert Lenoir, Forest Boys, Galaxie, Half Moon Run, Les Louanges et Dead Obies. C’est Elisapie qui aura l’honneur de donner le concert du lever du soleil, le 11 août à 4 h 45, au Cap-Bon-Ami.

ÎleSoniq

9-10 août, Montréal

Les aficionados de musique électronique et rythmes endiablés poursuivront la tradition annuelle d’ÎleSoniq. Ils danseront toute la journée sur les rythmes des Marshmello et Above & Beyond de ce monde, et poursuivront la fête longtemps après que le soleil se couche sur le parc Jean-Drapeau.

International de Montgolfières Photo d'archives, Pascal Huot

10 au 18 août, Saint-Jean-sur-Richelieu

Destination familiale incontournable, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu propose à la fois des manèges et des jeux pour occuper petits et grands jusqu’en soirée, où les têtes d’affiche telles que Loud, Cœur de pirate, Ariane Moffatt, Akon et Sean Kingston prendront d’assaut la scène principale.

Festival international de la chanson de Granby Photo d'archives, Joël Lemay

14 au 24 août, Granby

Le Festival international de la chanson de Granby a lancé de nombreuses carrières (on n’a qu’à penser à Jean Leloup, Marie Denise Pelletier ou encore Isabelle Boulay). Mais en marge du concours, l’événement attire­­­ de nombreux artis­tes, donnant cette année à la relève l’occasion de côtoyer Patrice Michaud, Laurence Nerbonne, Florence K et Philippe Brach, pour n’en nommer que quelques-uns.

Festival Nord-de-rire

22 au 24 août, Saint-Jérôme

Alors que les festivals d’humour à Montréal font beaucoup parler d’eux, un jeune festival tente de faire sa place dans les Laurentides. Parmi les artistes de la deuxième édition de Nord-de-Rire, on compte Maxim Martin, Adib ­Alkhalidey, Martin Perizzolo, Sylvain Larocque et Korine Côté. Marjo et Steeve Diamond participeront au gala de clôture animé par Matthieu Pepper.

Festival de la poutine Photo d'archives, Pascal Huot

22 au 24 août, Drummondville

Ce festival fondé par Les Trois Accords prend de l’ampleur chaque année. Pour sa 12e édition, l’événement recevra notamment Simple Plan, Galaxie, Lydia Képinski, Loud, Milk & Bone, Bernard Adamus, Koriass, Cœur de pirate et Les Louanges. Et fidèles à la tradition, dix « poutiniers » seront aussi sur place.

Trois-Rivières en blues Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

22 au 24 août, Trois-Rivières

La ville de Trois-Rivières vibrera au rythme de la musique blues le mois ­prochain. Pour l’occasion, elle accueillera différents artistes qui la déclineront dans toutes ses formes, du rock, avec Melissa Etheridge, au soul, grâce aux prouesses vocales de Ty Taylor et la formation américaine Vintage Trouble.

SuperFolk Morin-Heights Photo courtoisie

24 et 25 août, Morin-Heights

Événement qui se tient pour une ­deuxième année dans la région des Laurentides, SuperFolk Morin-Heights a été créé par l’auteur-compositeur Ian Kelly pour renforcer l’esprit communautaire et l’âme musicale de ­Morin-Heights. Parmi les artistes présents cet été, on retrouvera Bobby Bazini, Martha Wainwright, Jorane, ainsi que Jonathan et Éloi Painchaud.

Festival de musique émergente Photo d'archives, Joël Lemay

29 août au 1er septembre, Rouyn-Noranda

Rendez-vous incontournable de la ­rentrée, le FME revient pour une 17e ­année. Alors que les concerts extérieurs laisseront beaucoup de place au hip-hop, avec Sarahmée, Loud, FouKi, Alaclair Ensemble et Koriass, les ­festivaliers pourront voir les spectacles en salle de Half Moon Run, Les sœurs Boulay, La Force et... And You Will Know Us By The Trail Of Dead.

Festival des montgolfières de Gatineau Photo d'archives, Agence QMI

29 août au 2 septembre, Gatineau

Pour les habitants de Gatineau, le long week-end de la fête du Travail est synonyme de spectacles, autant dans les cieux que sur les scènes. Lorsque les montgolfières auront terminé leur ­envolée, des artistes tels que Claude Dubois, Ariane Moffatt et autres ­Nickelback monteront sur les planches pour divertir les festivaliers.

Festival Bières et saveurs Photo courtoisie, LePetitRusse

30 août au 2 septembre, Chambly

Avec plus de 60 microbrasseries sur place, le festival Bières et saveurs met évidemment l’accent sur le houblon. Mais quelques concerts seront aussi proposés aux visiteurs, dont ceux de Random Recipe, Keith Kouna, Galaxie et Bleu Jeans Bleu. Un gala d’humour, animé par Marko Métivier, se tiendra également le 30 août.

Mile Ex End Photo courtoisie, Timothy Sacent

30 août au 2 septembre, Montréal

Jeune festival qui n’en est qu’à sa troisième édition, le Mile Ex End est déjà un incontournable de la fin de l’été à Montréal. Pour la portion musique, le festival recevra notamment Feist, Chromeo, Daniel Lanois et Les Cowboys Fringants. En humour, il y aura entre autres Phil Roy, Les Denis Drolet et Rosalie Vaillancourt.

Festival Western de Saint-Tite Photo d'archives, Chantal Poirier

6 au 15 septembre, Saint-Tite