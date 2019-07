GIROUX, Paul



Au C.H. Charlesbourg, Québec, le 12 juillet 2019, à l'âge de 76 ans 1 mois, est décédé monsieur Paul Giroux artiste-peintre, époux de dame Denise Malenfant. Né à Québec (Beauport), le 7 juin 1943, il était le fils de feu dame Jeanne D'Arc Robitaille et de feu monsieur Noël-Henri Giroux. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Thomas de Villeneuve à une date ultérieure. Monsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse Denise Malenfant; sa fille Dominique (Jérome Paiement); ses petits-enfants: Samuel et Raphaëlle; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marc-André (feu Lucienne Dumont), Père Jacques (M.S.C.), Jean (Jocelyne Bégin), Claude (Rosa Morin), Francine, Daniel (Francine Picard), Pierre, Hélène Côté (feu Guy); de la famille Malenfant: Jacques (feu Paula Beaton), Gisèle (Richard), Suzanne (Richard Lefebvre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Paul était également le frère de feu sœur Louise Giroux (D.M.A.) La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et leur soutien Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à groupe d'entraide internationale spirale au nom de Paul Giroux, Tel : 418-523-6006, Site: groupe-spirale.org Les funérailles sont sous la direction de