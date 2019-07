CARON, Michel



À l'Hôpital Lakeridge d'Oshawa, le 10 juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens, monsieur Michel Caron époux de madame Virginia Torres. Natif de L'Islet, il était le fils de feu dame Marie-Blanche Thibault et de feu monsieur Ronald Caron. Il demeurait à Oshawa, Ontario. Il était le frère et le beau-frère de: Diane (Richard Capel), Gaétane (feu Victorin Brassard), André (Monique Bernier), Guy, Gilles et René (Nicole Dancause). Sont également affectés par son départ, les membres de la famille Torres aux Philippines: Celestina Nicken, Carlos, Dionisio Jr., Estrellia, Dorean et Gregorio Torres, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Les membres de sa famille vous accueillerontà compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.