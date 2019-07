5 livres remplis de petits trucs

Le guide des parents voyageurs

Photo courtoisie Voyageuse dans l’âme, Sophie Reis a visité 46 pays, d’abord avec ses ­parents, puis jeune femme, en couple, et finalement, avec ses deux enfants. Partir avec eux est devenu son mode de vie. Au fil du temps, elle a rassemblé de nombreux trucs et cumulé de nombreuses expériences qu’elle livre avec générosité. Un livre qui permettra aux futurs ou aux nouveaux parents de se rassurer. Avoir des enfants ne signifie pas abandonner ses rêves de voyage, bien au contraire !

► Le guide des parents voyageurs, Sophie Reis, Trécarré.

Voyager hors des tout inclus

Photo courtoisie La journaliste Mylène Moisan et son conjoint Alexandre Leblanc voyagent aussi avec leurs enfants. Opter pour les tout inclus leur faciliterait la vie, mais il n’en est pas question. Ils préfèrent organiser leurs propres séjours, surtout à l’aide d’internet, et se laisser surprendre par la découverte d’endroits inusités et surtout par de belles rencontres. Dans ce livre, ils racontent une dizaine d’escapades qu’ils ont faites à Cuba, au Mexique, au Costa Rica, au Honduras, en Corse, en Bretagne, etc. En plus de partager leurs souvenirs et leurs photos, ils offrent de précieux conseils.

► Voyager hors des tout inclus, ­Mylène Moisan et Alexandre ­Leblanc, La Presse.

Ma vie en van

Photo courtoisie La vie nomade en fait rêver plusieurs, surtout à l’heure de la retraite quand les contraintes de temps ne font plus partie du quotidien, mais est-on fait pour ce style de vie ? Étudiant lors du printemps érable (2012), Florent Conti se retrouve vite désabusé par un travail qui ne le satisfait pas et se laisse porter par le désir de changer de vie. Ce qu’il fait à 25 ans, en s’achetant un van et en partant à l’aventure. Découvrant un sens à son existence, il vit comme ­l’escargot, transportant avec lui tout ce qu’il ­possède dans son van. À lire si, comme lui, vous rêvez de liberté !

► Ma vie en van, Florent Conti, ­Hachette.

Journal d’une croisière

Photo courtoisie Petit journal intime dans lequel on trouve la liste de ce à quoi il faut ­penser avant de partir en croisière, les documents qu’il faut ­emporter, les ­renseignements généraux sur les navires, le code ­vestimentaire, etc., sans oublier une section pour noter nos ­précieux souvenirs.

► Journal d’une croisière, Ulysse.

Le Québec à moto

Photo courtoisie Version bonifiée de la version de 2006. On y trouve 58 itinéraires au Québec, en Ontario et dans le Nord-Est américain, tous testés par les deux ­autrices, Hélène Boyer et Odile ­Mongeau. Elles y offrent des suggestions de haltes pour les visites, les repas et parfois ­l’hébergement, ainsi que des cartes ­régionales et des présentations ­schématiques pour chaque balade.