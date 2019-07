MATHIEU, Marc-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Marc-André Mathieu, époux de feu dame Huguette Tremblay, fils de feu Émile Mathieu et de feu Julienne Ferland. Il demeurait à L'Ange-Gardien.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Yolande (feu Charles Lemelin), Jules, Jacques (Lise Lefrançois), René (feu Céline Cauchon), Denis (Sylvie Renaud), Micheline, Dorys (Jean-Yves Dupont), Normand (Marie-France Goupil), Monique (Alain Gousse), Lyne (feu Bernard Lemay), Marie (Pierre Larrivée), feu Jean-Marie (feu Ghislaine Simard), feu Joseph-Albert (Huguette Huot); les enfants de sa conjointe: Lyne Pichette (Stéphane Ouellet), Linda Pichette, Christian Touchette et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Claude (Colette Chantal), Jean-Guy, Thérèse (Claude Verreault), feu Denis, feu Gilles (Louise Goulet), Yvon (Charlotte Bédard), feu Jean-Marie, Donald (Marie Gariépy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666