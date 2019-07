DESCÔTEAUX, Lucie



À la Maison Michel-Sarrazin, au soir du 20 juin 2019, les yeux de Lucie Descôteaux (73 ans) se sont fermés. Ses étoiles sont allées rejoindre les milliers qu'elle a allumées dans les yeux des enfants, des amis, des membres de sa famille, des amours qui ont eu le privilège de croiser sa route. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Elle laisse à la vie ceux et celles qu'elle a tant chéris; ses enfants: Carl (Oana Nasturas) et Simon Homer; ses frères et sœurs: Marie- Andrée, Pierre (Claire Verreault), Francine (feu Pierre Gaudreau), Marie-Sylvie (Jean-François Duchaîne) et René (Monique Desjardins); plusieurs membres de sa grande famille et de nombreux amis. Elle a pris le chemin de ceux qui l'ont précédée et qu'elle a tout autant aimés: ses parents Jean-Laurier et Fernande (née Poitras); sa sœur Louise et ses autres amitiés qui déjà s'en sont allées. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, Tél.: (418) 687-6084 Site: www.michel-sarrazin.ca. Les funérailles sont sous la direction de