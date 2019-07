Alex Guénette en NASCAR au Grand Prix de Trois-Rivières?

LOUDON | Les rumeurs de plus en plus persistantes concernant la présence d’Alex Guénette en série NASCAR Pinty’s au Grand Prix de Trois-Rivières semblent se confirmer.

Sa famille s’était portée acquéreur il y a quelques années d’un bolide de la réputée écurie de Scott Steckly dans le but de le faire courir éventuellement dans la série canadienne.

Impliqué dans les opérations de son père Jacques, propriétaire de Motos Illimités, Guénette a dû faire une pause de la course automobile. Mais l’appel des frères Denis et Louis Larue, en série ACT l’an dernier, a changé ses plans.

Cette association a été fructueuse dès sa première course, qu’il a gagnée en septembre 2018 à l’Autodrome Montmagny.

XFinity et Camionnettes

Entre 2013 et 2014, il a pris part à trois épreuves de la série des camionnettes Camping World (ex-Gander Outdoors), dont l’une à Martinsville, le 25 octobre 2014, où il s’est classé à une brillante neuvième place.

Enfin, il a aussi participé à 16 épreuves de la série NASCAR canadienne Pinty’s, échelonnées entre 2013 et 2014. S’il n’a jamais gagné, il a accédé à la deuxième marche du podium à trois reprises (Saint-Eustache 2014 et 2014 et ICAR 2014).