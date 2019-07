SIMARD GIROUX, Laurence



Entourée de l'amour des siens au CHSLD St-Augustin à Beauport, le 12 juillet 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Laurence Simard, épouse de feu Léopold Giroux. Elle était la fille de feu madame Blanche Pageau et de feu monsieur Joseph Simard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 26 juillet 2019, de 19h à 21h,de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Nicole Nadeau), Sylvie (William Haggerty), Diane (Daniel Brisebois), Jean (Karine Thonnard) et Sonia (Martin Tremblay); ses petits-enfants: Alexandra (Louis Thériault), Nicolas (Véronique Demers), Mathieu (Colleen Pacheco), Catherine (Marc-André Paradis) et Étienne ainsi que trois arrière-petits-enfants: Olivier, Ève et Léo. Elle était la soeur de Monique (feu Jean-Guy Bélanger), Ghislaine (Adrien Lachance), Céline (Jean-Raymond Méthot), Gilles (Marie-France Guité), feu Jeannine (feu Charles Caouette), feu Marc (Lucille Blondeau), feu Jean-Claude (Monique Maranda) et feu Lise (feu Jean-Eude Labbé). De la famille Giroux, elle était la belle-soeur de Raymond (feu Rachel), feu Arthur (feu Blanche Denis), feu Jeanne-D'Arc (feu Henri Ouellet), feu Paul-Henri (feu Raymonde Jacques), feu Sylvio, feu Germaine (feu Philippe Bacque), feu Anita (feu Gilles Tremblay), feu Georgette et feu Jeannine. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du CHSLD St-Augustin à Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 1040, avenue Belvédère, Bureau 312, Québec (Qc) G1S 3G3 Tél. : 418-527-4294. Des formulaires seront disponibles sur place.