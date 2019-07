Cache-cache: pour que la magie opère

« La Roulotte, c’est un peu un passage obligé et un tremplin pour la relève », souligne Justin Laramée, qui signe une première mise en scène pour le Théâtre La Roulotte. « Les comédiens travaillent fort avec deux ­représentations par jour en plus d’avoir à monter le ­décor de la pièce sur place avant de tout refermer le soir », ajoute-t-il.

« C’est une pièce très vivante avec un humour unique », lance Justin Laramée. L’histoire nous fera découvrir une jeune troupe de magiciens qui offrait des spectacles de magie alors qu’ils étaient encore enfants. « Maintenant qu’ils sont de jeunes adultes, leurs tours de magie ne fonctionnent plus et le public se fait rare », révèle le metteur en scène. Ils pourront se renouveler grâce à la Cache-Cache, une boîte par laquelle les choses apparaissent et disparaissent. Ainsi, Coco (Alexandra Gagné Lavoie), une fillette, a volé le cœur de la magie et tente de l’exploiter aux quatre coins du monde. « Elle souhaite sauver la magie », annonce Justin Laramée.