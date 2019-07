Combien de temps d'attente aux douanes américaines?

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE | Old Orchard, Burlington, Ogunquit, Virginia Beach: de nombreux Québécois prennent la route vers les États-Unis en ce début des vacances de la construction. Samedi matin, le poste de Saint-Bernard-de-Lacolle était particulièrement achalandé.

Plusieurs vacanciers ont choisi de se lever tôt afin d'éviter les longues files d'attente. Si des automobilistes ont dû attendre en file plus de 30 minutes en matinée aux postes québécois, il n'y avait plus de délai en après-midi.

Selon CAA-Québec, sur les 165 000 travailleurs de la construction maintenant en vacances, 16 500 planifient voyager aux États-Unis.

Préparer son passage

L'Agence des services frontaliers du Canada recommande de consulter les délais d'attente à la frontière sur son site ou son application. De plus, préparer ses documents d'identité avant d'arriver en file peut accélérer le processus.

«Nos agents portent une attention particulière aux enfants. Dans les cas de séparation et de garde partagée, on demande aux gens d’avoir les documents juridiques et la lettre de consentement de l’autre parent», a indiqué Véronique Lalime, porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada.

À 16 h, voici le temps d’attente aux postes frontaliers situés au Québec.

Vers les États-Unis

Saint-Bernard-de-Lacolle: aucun délai, quatre voies ouvertes

Saint-Armand/Philipsburg: aucun délai, deux voies ouvertes

Stanstead: aucun délai, trois voies ouvertes

Vers le Québec

Saint-Bernard-de-Lacolle: aucun délai

Saint-Armand/Philipsburg: aucun délai

Stanstead: aucun délai