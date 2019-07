POULIN, Dr Roch-Guy



À l'Hôpital Santa Cabrini, le 14 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé paisiblement Dr Roch-Guy Poulin, fils de feu dame Marie Thibodeau et de feu monsieur Oram Poulin. Il était l'époux de feu dame Yolande Fiset. Natif de St-Victor de Beauce, il demeurait maintenant à Montréal.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Clément Nadeau), feu Denis (Micheline Maheu), Guy (Janice Copeland) et Marie-Hélène (Paule); ses petites-filles: Amélie et Eve Lyne. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Paula, Blanche et Pauline; son beau-frère André Veilleux; sa belle-sœur Raymonde Poulin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'excellent travail du personnel de l'Hôpital Santa Cabrini de Montréal ainsi que tout le personnel de Station est, département Signature pour leur dévouement et leur gentillesse à l'égard de notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.