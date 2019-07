Défenseurs de Trump: allumez!

Trump est une honte pour les Américains, pour les républicains et pour le mouvement conservateur.

Non seulement entretient-il une fascination inquiétante pour les dictateurs qui ont réussi à mettre leurs opposants et les journalistes « au pas », mais il est vulgaire, grossier, narcissique, égoïste, inculte, inapte et croit que l’argent peut tout acheter.

Le gars place les membres de sa famille dans des postes importants (c’est son gendre qui est censé régler le conflit israélo-palestinien !). Il rêve d’organiser des défilés militaires. Il considère la presse comme un ennemi de la démocratie. Il ne cesse de brandir la menace nucléaire. Il donne du crédit aux pires théories du complot. Il utilise l’argument de la race pour diviser les électeurs.