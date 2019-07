Ici et là...

Me Éric Beauchesne, président de Joli-Cœur Lacasse Avocats, m’annonce l’arrivée de Me Sébastien Tisserand et de Me Alexandre Duplain au bureau de Québec... André et Gaétan Lessard, de l’Alimentation Lessard à Château-Richer, mettent les bouchées doubles depuis la fermeture temporaire occasionnée par un début d’incendie le 4 juillet dernier. Heureusement, les dégâts ont surtout été causés par la fumée. La réouverture est prévue le 25 juillet, juste à temps pour le symposium d’Arts et Reflets... Mes excuses (quoiqu’il ne devait pas être trop fâché) à Sylvain Gaudreault, député de Jonquière (PQ), que j’ai rajeuni de plusieurs années dans ma chronique anniversaire du 8 juillet dernier. M. Gaudreault a eu 49 ans.

Coupe Golfa

Photo courtoisie

C’est au club de golf Le Versant de Terrebonne que s’est tenu cette année une autre présentation de la Coupe Golfa (Godin-Falardeau). Après une compétition de 36 trous, répartie sur deux jours, l’architecte Jean-Yves Montmigny, de STGM, a mis la main sur la Coupe 2019. Trois joueurs (sur 12) ont terminé ex æquo avec les pires scores, méritant ainsi le titre de Chaudrons 2019. Ils posent d’ailleurs avec le fameux chaudron que personne ne veut se voir attribuer. De gauche à droite, sur la photo : Joël Godin, Marc Savard et Mike Falardeau.

Noces d’or

Photo courtoisie

Gisèle Bélanger et Jocelyn Bleau (photo) de l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, ont célébré, le 24 juin dernier, leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a deux enfants (Sonia et Christian) et autant de petits-enfants (Carolane et Alyssa).

60 ans d’amour

Photos courtoisie

Guy Grenier et Orise Laramée (photos), de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, ont célébré récemment leur 60e anniversaire de mariage lors d’une réunion de famille tenue à l’île d’Orléans. M. Grenier est bien connu à Sainte-Foy de par son métier de lettreur pour plusieurs commerces environnants. Bravo !

58 ans de mariage

Photos courtoisie

Félicitations à Adrien Bernard et Ghislaine Langevin, qui habitent toujours dans leur résidence de Notre-Dame-du-Rosaire (Montmagny), qui ont fêté récemment leur 58e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 15 juillet 1961, a 3 filles (Maryse, Marie-Josée et Nancy), 5 petits-enfants (Maude, Luc, Audrey, Thomas et Félix-Antoine) et 4 arrière-petits-enfants (Arielle, Allyson, Henri et Olivier).

Anniversaires

Photo courtoisie

Antoine Vermette (photo), hockeyeur québécois de la LNH à la retraite, 37 ans... Julianne Hough, auteure-compositrice-interprète, danseuse et actrice américaine connue pour avoir remporté, à deux reprises, la compétition Dancing with the Stars, 31 ans... Gisele Bündchen, mannequin brésilienne mariée à Tom Brady, 39 ans... Peter Forsberg, retraité de la LNH, avec les Nordiques en 1994-95, 46 ans... Michel Beaudry, animateur, chroniqueur et humoriste, 64 ans... Carlos Santana, chanteur et guitariste, 72 ans. Pierre Villa, (Prix meilleur commerce), 75 ans... Diana Rigg, actrice de télé (Chapeau Melon et bottes de cuir et Trône de fer), 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 juillet 2017. Chester Bennington (photo), 41 ans, chanteur de Linkin Park... 2016. Dominique Arnaud, 60 ans, cycliste sur route français... 2015. Jean Alfred, 75 ans, premier Noir élu député à l’Assemblée nationale (1976, Papineau)... 2014. Lucie F. Roussel, 51 ans, mairesse de La Prairie. 2013... Helen Thomas, 92 ans, pionnière du journalisme et ancienne correspondante à la Maison-Blanche... 2012. Jack Davis, 81 ans, athlète américain spécialiste du 110 mètres haies... 2011. Lucian Freud, 88 ans, peintre britannique (petit-fils de Sigmund)... 2006. Gérard Oury, 87 ans, acteur, scénariste et réalisateur français de cinéma... 2005. James Doohan, 85 ans, acteur canadien, Scottie dans Patrouille du cosmos... 1973. Bruce Lee, 32 ans, acteur et adepte du kung-fu.