Impact: le contrat d’Harry Novillo sera résilié

C’est terminé pour l’ailier français Harry Novillo avec l’Impact de Montréal.

Selon ce qu’a appris Nicolas A. Martineau de TVA Sports, le contrat du joueur de 27 ans sera résilié prochainement.

L’ancien de l’académie de l’Olympique lyonnais s’est joint à l’Impact durant la saison morte. Il avait alors signé un contrat de deux saisons avec une option pour une année supplémentaire.

Il touchait un salaire de base de 550 000 $ par campagne.

Après avoir montré de belles choses au camp d’entraînement de l’équipe, Novillo a d’abord été ennuyé par les blessures. Il y a ensuite eu l’épisode du passeport perdu à la fin mars, lors d’un déplacement à Kansas City.

Novillo n’a fait que 11 présences cette saison avec l’Impact, et n’a obtenu que cinq départs. Il a amassé un but et deux passes décisives.

Le joueur français occupait une place de joueur international qui vient donc de se libérer.

Le marché des transferts en MLS est ouvert depuis le 9 juillet et se terminera le 7 août.