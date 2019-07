Juste pour ados: un après-midi full ados

Le sort de l’événement Juste pour ados a déjà été incertain par le passé. Mais plus maintenant. De retour pour une quatrième année consécutive, l’animateur Pascal Morrissette s’attend à accueillir sa plus grande foule à ce jour avec quelque 10 000 jeunes attendus demain après-midi sur la place des Festivals.

Même si Pascal Morrissette avoue être fatigué (il vit son année la plus occupée, souffle-t-il), pas moyen de le discerner dans sa voix. Car en plus de l’enthousiasme habituel de l’animateur, ses phrases sont teintées d’un sentiment de fierté des plus flagrants.

Ce projet, il le porte à bout de bras depuis quatre ans déjà. Et malgré des débuts difficiles (ou « laborieux », dans les mots de l’animateur), Juste pour ados a continué à prendre du galon, revenant aujourd’hui dans sa forme la plus aboutie.

« Notre but a toujours été que ça devienne une tradition annuelle. On a douté après la première édition, ça a été plus laborieux. Mais on a appris d’année en année. Ce projet-là, il me tient à cœur. Et je sais que les jeunes aussi y tiennent, ils m’en parlent tous les jours », avance Pascal Morrissette.

Le concept, lui, est resté le même. ­Année après année, Juste pour ados réunit plus d’une centaine d’artistes chouchous des jeunes (le compteur des éditions précédentes oscille entre 100 et 150) pour un événement en deux actes, entièrement gratuit. Dans un premier temps, différents invités se succéderont sur scène dans un enchaînement d’activités et de prestations musicales, cette année déclinées sous le thème « Pas game ». Ils auront donc à relever des défis loufoques lancés tantôt par les fans, tantôt par l’équipe de l’événement.

Selfies et autographes

Puis, une fois la portion « spectacle » terminée, les spectateurs pourront rencontrer les artistes présents sur place, avec qui ils pourront poser le temps d’un égoportrait, ou de garnir leur carnet d’autographes. Ludovick Bourgeois, Roxane Bruneau, Jason Roy-Léveillé, Pier-Luc Funk, Valérie Chevalier et Rosalie Bonenfant ne sont que quelques-uns de ceux ayant répondu à l’appel de Juste pour ados cette année.

► L’événement Juste pour ados aura lieu demain à 16 h sur la place des Festivals.