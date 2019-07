L’autoroute Henri-IV complètement fermée en direction nord

Des travaux forcent la fermeture complète de l'autoroute Henri-IV en direction nord, à Québec, depuis 16 h samedi après-midi, et ce, pour une durée d’environ 24 heures.

Le ministère des Transports doit procéder à la démolition d’un pont d’étagement dans la bretelle de l’autoroute Henri-IV Sud menant à l'autoroute Félix-Leclerc Est.

Un détour a été mis en place par l’autoroute Félix-Leclerc Est et les bretelles du boulevard Masson/de l’Ormière.

Cette fermeture s’ajoute à celle de l’accès menant à l’autoroute Henri-IV Nord en provenance de l’autoroute Félix-Leclerc Ouest. Pour contourner cette entrave, les automobilistes peuvent emprunter l’autoroute Henri-IV Nord et les bretelles de l’avenue Chauveau.

Transports Québec soutient toutefois par voie de communiqué que «de la congestion est attendue dans le détour, puisqu’une seule voie de circulation est disponible sur l’autoroute Henri-IV Sud».

«Si c’est possible, on essaie de passer par un autre chemin. On peut utiliser l’autoroute Robert-Bourassa notamment pour éviter le secteur», a indiqué le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

Une fois ces fermetures terminées dimanche après-midi, les travaux entreront dans «une autre phase critique», selon M. Paradis.

«Au cours des prochains jours, après la démolition, ce qu’on va mettre en place, c’est une bretelle temporaire entre l’autoroute Henri-IV Nord et Félix-Leclerc Est, a-t-il affirmé. Les gens qui arrivent du pont Pierre-Laporte et qui se dirigent vers Beauport, il y aura une bretelle temporaire qui sera utilisée.»

Les entraves demeureront «nombreuses», a ajouté le porte-parole.