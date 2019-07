Leylah Annie Fernandez passe en finale à Gatineau

La jeune Québécoise Leylah Annie Fernandez a accédé à sa première finale en simple sur le circuit ITF, samedi après-midi, au Challenger de Gatineau, à la suite de l’abandon de Françoise Abanda en demi-finale.

Abanda avait remporté la première manche 6-3 et tirait de l'arrière 1-5 au deuxième set face à la joueuse de 16 ans lorsqu’elle a choisi de se retirer. Embêtée par une blessure à l’épaule droite depuis le début de la saison, la Montréalaise de 22 ans participait à un premier tournoi depuis le mois de mars. Présentement 262e au classement de la WTA, elle était sixième tête de série à Gatineau.

Il s’agissait d’un premier affrontement chez les professionnelles entre Abanda et Fernandez, gagnante des Internationaux de France et finaliste aux Internationaux d’Australie plus tôt cette saison chez les juniors. L’étoile montante du tennis canadien pointe au 373e rang mondial.

La jeune Lavalloise retrouvera sa compatriote Carson Branstine, 559e raquette mondiale, en ronde ultime. L’Ontarienne de 18 ans en sera à une deuxième finale cette saison sur le circuit de l’ITF.

La joueuse originaire de la Californie, qui a dû franchir les qualifications à Gatineau, a vaincu la Suissesse Susan Bandecchi en deux manches de 7-6 (2) et 6-3 dans l’autre demi-finale.

La dernière Canadienne à avoir remporté le titre féminin à Gatineau est Aleksandra Wozniak, en 2017. L’an dernier, l’Australienne Astra Sharma avait triomphé.

Chez les hommes, la finale opposera l’Australien Jason Kubler, 10e favori, au Français Enzo Couacaud, 15e tête de série.

En quête d’un doublé

Plus tard dans la journée de samedi, Fernandez et la Britanno-Colombienne Rebecca Marino participeront à la finale du double. Elles y affronteront les troisièmes favorites, Chieh-Yu Hus, de Taipei, et Marcela Zacarias, du Mexique.

Bianca Andreescu est la dernière Canadienne à avoir réussi le doublé à Gatineau. L’Ontarienne avait remporté les titres en simple et en double, aux côtés de Charlotte Robillard-Millette, en 2016.