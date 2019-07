LPGA: Cydney Clanton et Jasmine Suwannapura triomphent à Midland

L’Américaine Cydney Clanton et sa partenaire thaïlandaise Jasmine Suwannapura ont remporté, samedi, la première édition de l’Invitation Dow Great Lakes Bay, un tournoi par équipe de la LPGA qui se déroulait à Midland, au Michigan.

Clanton et Suwannapura ont terminé avec un cumulatif de 253 (-27) et six coups d’avance sur leurs plus proches rivales. Meneuses après trois rondes, l’Américaine et la Thaïlandaise ont joué 59 (-11) lors de la quatrième ronde, qui était disputée selon le format «deux balles, meilleure balle».

La Sud-Coréenne Jin Young Ko et l’Australienne Minjee Lee ont conclu le tournoi au deuxième rang, à -21, après avoir signé une carte de 58 (-12) samedi. Elles ont devancé par un seul coup les Thaïlandaises Ariya et Moriya Jutanugarn, et les Sud-Coréennes Na Yeon Choi et Jenny Shin.

Les Canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp, qui ont obtenu un pointage de 61 (-9) à leur dernière sortie, ont dû se contenter du cinquième rang. Elles ont terminé à -19, avec huit coups de retard sur les gagnantes.