Omnium britannique: attachez vos tuques!

PORTRUSH | Après une belle et « chaude » journée ensoleillée sur le Dunluce Links samedi, place aux choses sérieuses pour la ronde finale. En fait, on peut plutôt dire : « Attachez vos tuques, ça va brasser ! »

La pluie s’abattra sur Royal Portrush durant l’après-midi et il y aura en plus des vents soutenus de 25 à 35 km/h. Et plus les heures défileront, plus les bourrasques s’intensifieront.

Selon les prévisions météo publiées samedi soir, on prévoit des rafales de 50 km/h. Les meneurs amorçant cette ronde finale en milieu d’après-midi auront même à défier des coups de vent de plus de 60 km/h après 16 h.

À St Andrews, en 2015, on se souviendra que les officiels avaient suspendu le jeu en troisième ronde en raison des vents soutenus de plus de 40 km/h, car les balles bougeaient constamment sur les verts rapides. Le Royal and Ancient (R&A) a décidé de devancer les heures de départ afin d’éviter le pire des intempéries. Les meneurs seront sur le tertre dès 13 h 47, heure locale.