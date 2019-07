Photos souvenirs: Alain Stanké

Au mois de juin 1974, il y a 45 ans, Alain Stanké lançait son Guide des vacances inusitées. Lui qui avait immigré au Canada quelque vingt ans plus tôt, était déjà l’auteur de plusieurs livres et documentaires télé, sans compter ses nombreux reportages journalistiques, dont la première entrevue exclusive accordée par le président Nixon, après l’affaire du Watergate, à titre de correspondant canadien du quotidien Figaro Magazine.

Il y a 40 ans, en 1979, avec France Gall et l’auteur-compositeur Michel Berger, son mari. C’était l’année où la comédie musicale Starmania démarrait au Palais des Congrès de Paris, sans qu’on sache encore que ce serait l’énorme succès scénique que l’on connaît. Berger en signait la musique, Luc Plamondon les paroles, France Gall jouait Cristal. Stanké y était.

Pour les journaux, la rédaction de livres ou la télévision, Alain Stanké a interviewé une foule de personnalités internationales issues de plusieurs domaines, dont la politique et le spectacle. Il avait rencontré en 1980 Charles Aznavour dans le cadre de Venez donc chez moi, une émission présentée à CFTM (TVA), qu’il produisait et animait.

À l’automne 1986, Alain Stanké s’amusait à se dissimuler derrière des lunettes et une grosse moustache pour faire la promotion de la populaire émission télé Les insolences d’une caméra, présentée à l’époque à Radio-Canada. Pionnier de l’humour, c’est lui qui avait amené le concept des caméras cachées dès 1960 à la télévision québécoise.

Avril 1987, il y a plus de 30 ans, l’éditeur exhibait fièrement un exemplaire de l’Encyclopédie du Canada, qu’il lançait à sa propre maison d’édition Stanké. Il aura été éditeur durant 42 ans, fondant notamment les Éditions La Presse, Éditions de L’Homme et Libre Expression. Au cours de sa carrière, il a fait publier plus de 2000 ouvrages.