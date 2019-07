Pierre-Yves Lord : papa sportif, enfants actifs!

On connaît la passion pour la plongée de celui qui anime Les flots. Mais l’intérêt de Pierre-Yves Lord pour l’activité physique ne s’arrête pas à la découverte des fonds marins. Le sport prend une grande place dans sa vie et il se fait un devoir de transmettre son envie de bouger à ses enfants.

Pierre-Yves, vous êtes porte-parole de la campagne Va donc jouer!, qui nous invite à bouger. Quel est votre premier souvenir relié au sport?

J’ai suivi des cours de gymnastique. Ma grande sœur était déjà inscrite à des cours, et mes parents se sont probablement dit que ce serait beaucoup plus simple de m’inscrire moi aussi que de passer leur temps à me surveiller dans les estrades! (rires) Par la suite, j’ai surtout fait des sports d’équipe, mes préférés étant de loin le basketball, le hockey et le soccer, qui a occupé une grande place dans ma vie. J’ai toujours été un petit garçon actif.

Avez-vous transmis votre désir de bouger à vos enfants de neuf et sept ans, Édouard et Olivia?

Bien sûr! Je répète souvent à mes enfants qu’il y a trois choses auxquelles je ne dirai jamais non: la lecture, les légumes et l’activité physique! (rires) Pratiquer un sport, quel qu’il soit, permet de développer l’équilibre, la motricité, en plus d’avoir du plaisir et de s’aérer le cerveau! Dans nos vies, tout va tellement vite ; le sport représente un espace de jeu extraordinaire dans lequel on peut connecter avec son enfant, créer des moments précieux!

Et quelles activités pratiquent les vôtres?

Édouard et Olivia aiment vraiment bouger! Mon fils pratique le soccer, le basketball et le football, et ma fille, la gymnastique et le basketball, elle aussi. Chaque année, il y a une course à l’école et mon fils prend ça très au sérieux. Les jours précédents, il va courir autour du bloc. Cette année, je suis allé avec lui et, à ma grande surprise, il a sprinté, et j’ai eu de la misère à le suivre! Mon orgueil en a pris un coup, mais en même temps, j’étais fier de mon petit bonhomme. L’élève a dépassé le maître!

Quels sports aimeriez-vous essayer avec vos enfants?

J’ai bien aimé pratiquer les sports de raquettes lorsque j’étais jeune, alors j’aimerais jouer au tennis et au badminton avec eux. Mais vous savez quoi? Je suis volontaire pour essayer tout ce qui les intéresse! Si, un jour, ils me parlent de kayak, d’escrime, de judo ou de water-polo, je suis partant! Quand ça vient d’eux, mon envie de les accompagner est décuplée! On est chanceux: il existe 70 fédérations sportives et de plein air au Québec. Côté activité physique, on a du choix! Cela dit, je trouve ça aussi agréable de les regarder faire du sport que de bouger avec eux.

C’est important de les encourager.

Oui. Aujourd’hui, plusieurs parents accompagnent leur enfant à son sport, puis passent leur temps assis dans les estrades, les yeux rivés sur leur cellulaire. Des fois, je me dis qu’on devrait s’organiser un groupe de parents pour s’entraîner pendant que nos jeunes ont des séances d’entraînement. Regarder mes enfants bouger, ça me donne le goût de bouger moi aussi!

Le premier vendredi de chaque mois, les 70 fédérations sportives et de plein air du Québec nous invitent à bouger en organisant un rassemblement sur l'Esplanade du Stade olympique. L'événement propose plusieurs activités et sports à essayer.