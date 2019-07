The Lion King: la trame sonore meilleure que le film!

What We Say In Private

Artiste multidisciplinaire locale, Ada Lea épate sur ce premier album rock indé lancé sur la prestigieuse étiquette américaine Saddle Creek (Bright Eyes, Rilo Kiley et j’en passe). Si ses thématiques ne sont pas siiiii renversantes – l’amour, avec tout ce qui est beau et laid de ce sujet, bref –, c’est avec son traitement musical que What We Say In Private accroche les mélomanes. Bien que la direction artistique soit un brin brouillonne (la transition entre For Real Now Pretend et la ballade intimiste Just One Please a l’effet d’un coup du lapin), elle demeure originale et claire. À surveiller de près.