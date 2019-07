12 gros livres pour partir le cœur léger

Pour voyager à petit prix à travers le Brésil, il n’y a qu’à ouvrir ce livre et à se laisser porter par son histoire. Une histoire qui met en scène deux jeunes filles appartenant à des mondes diamétralement opposés – une pauvre orpheline et une gamine gâtée dont le père dirige une plantation de canne à sucre. Mais aussi différentes soient-elles, Dores et Graça ont toutes deux la musique dans le sang et pour pouvoir en faire librement, elles n’hésiteront pas à fuir au loin. Ce qui, dans les années 1930, tenait carrément de l’hérésie.