À la rencontre des producteurs

Récemment ouvert, le Grand Marché de Québec s’inspire des marchés les plus emblématiques érigés aux quatre coins de la planète. Une centaine de producteurs et de transformateurs régionaux garnissent les kiosques et les étals de leurs produits, alors que l’odeur du pain frais et du café moulu charme les visiteurs. Outre les traditionnels fruits et légumes, on y trouve de la bière, des vins et spiritueux, des beignes, des saucisses, du poisson, de la viande, des chocolats, des fleurs, des produits de l’érable et des pâtisseries, alors que des dégustations et des restaurants sont aussi offerts sur place.

Photo Didier Debusschère