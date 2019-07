Andrew Scheer déplore le retour de Gerald Butts

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a accusé dimanche Justin Trudeau de manquer de jugement après que son ancien conseiller Gerald Butts eut été convié à une réunion entourant la campagne de réélection du gouvernement libéral.

«C’est scandaleux et cela démontre un manque total de respect pour l’intégrité de nos institutions démocratiques», a réagi par voie de communiqué le leader conservateur, qui faisait référence aux révélations de CBC News.

On apprenait en effet samedi que Gerald Butts a participé à une rencontre partisane un peu plus tôt ce mois-ci dans un hôtel du centre-ville d’Ottawa. L’influent homme de l’ombre et ami personnel de Justin Trudeau avait pourtant quitté son poste dans la tourmente en février dernier dans la foulée de l’Affaire SNC-Lavalin.

Lors de son témoignage devant le comité de la justice, l’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould l’avait accusé d’avoir fait pression sur elle pour que les procédures judiciaires contre la firme de génie-conseil québécoise SNC-Lavalin soient abandonnées dans l’histoire des pots-de-vin versés au régime Kadhafi en Libye.

Justin Trudeau et Gerald Butts ont toujours nié ces allégations.

«Alors que tous les principaux responsables du scandale SNC-Lavalin travaillent au bureau de Trudeau ou pour sa réélection, Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott ont été expulsées du caucus libéral parce qu’elles ont osé dire la vérité», a aussi commenté dimanche le chef de l’Opposition officielle.

Les anciennes ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, qui avait supporté sa collègue dans toute cette saga, ont été expulsées du caucus libéral en avril dernier.