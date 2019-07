Charlesbourg: un sexagénaire s’électrocute sur son terrain

Un homme d’une soixantaine d’années a survécu à une électrocution après être entré en contact avec des lignes de moyenne tension d’Hydro-Québec, près de son domicile, ce matin, à Québec.

L’incident s’est produit vers 10 h 30 dans le secteur de Charlesbourg. La victime effectuait des travaux sur son terrain, sur la rue des Pruches, lorsqu’un objet qu’il tentait de déplacer, un poteau de métal, a touché le réseau électrique.

«Quand il l’a coupé, il est tombé du mauvais côté, sur le fil de moyenne tension d’environ 49 000 voles», relate Alexandre Lajoie, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ).

Les pompiers et les ambulanciers ont pris en charge l’homme et lui ont donné les premiers soins. Celui-ci était heureusement conscient et en mesure de communiquer avec les secours, explique Marc-Antoine Tremblay, superviseur à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec.

Il souffrait principalement d’un engourdissement au bras, ajoute M. Lajoie.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’homme a été conduit à l’hôpital et l’on ne semblait pas craindre pour sa vie, quoique la décharge électrique reçue était assez importante.

Dans les circonstances, le sexagénaire est «très chanceux», reconnaît M. Tremblay.

«Rendu à ces voltages-là, soit on n’a rien, ou bien c’est terminé», mentionne-t-il.

L’événement a privé momentanément une partie du quartier résidentiel de courant. Vers 11 h 40, encore 84 clients d’Hydro-Québec n’avaient pas d’électricité, d’après le bilan disponible sur le site web de la société d’État.

Le rétablissement était prévu pour 13 h 45.