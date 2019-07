Intégrez la transparence

Aux abords des défilés de haute couture et aux événements des dernières semaines, maintes stars ont montré que l’on peut facilement s’adonner à la transparence, sans pour autant donner l’impression que l’on est avide de visibilité au point de tout dévoiler. En effet, avec la transparence, il est plus question de sensualité que de vulgarité. Le stylisme de la transparence mêle les genres, se réussit en superpositions, se conjugue bien à des dessous opaques, explore les volumes et permet un accent sur ce que l’on veut mettre de l’avant.