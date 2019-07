Quelle peut être l’origine de ma froideur?

Tous les gens qui sont en amour pensent vivre dans le même monde que l’être aimé. Mais au risque de me faire lancer des roches, moi je dis que ce n’est pas vrai. On naît seul, on meurt seul, et entre les deux, on se fait l’illusion de vivre à deux. Ce constat m’a sauté en pleine face la semaine dernière quand je me suis rendu compte que mon chum des trois dernières années était un « étranger ». Je lui ai demandé de partir sur-le-champ.

Douze heures plus tard, il me quittait définitivement en me disant « Regarde-toi un peu, parce que moi non plus je ne te connais pas. Tu n’es jamais là. Tu es tellement inatteignable que j’ai parfois l’impression de vivre avec un robot ». Et après son départ, je n’ai rien ressenti d’autre qu’un grand soulagement.

Mais hier soir, ma meilleure amie à qui je racontais cela m’a presque reproché ma froideur, en amour comme en amitié. « Tu dis que tu ne ressens rien suite à ta séparation, mais moi je te dis que si tu ne ressens pas d’émotion dans un moment aussi important de ta vie, c’est parce que tu es déconnectée de toi-même. D’ailleurs, tu es comme ça avec tout le monde, y compris tes amies. Tu nous gardes tous à distance! »

Ce matin alors que j’étais dans un demi-sommeil, un incident de jadis m’est revenu à la mémoire. Une histoire d’agression que je n’ai jamais racontée à personne et que j’avais occultée. Pensez-vous que ceci pourrait expliquer cela? Comme c’est moi le problème selon mon amie, pensez-vous que je me serais construit un bouclier émotif impénétrable?

Une fille qui se questionne sur elle-même

Il m’est difficile de confirmer la validité de cette analyse. Mais il arrive que des évènements traumatisants soient à l’origine d’une coupure entre soi-même et nos émotions. Et la meilleure façon

de le savoir serait de vérifier si vous vous réfugiez toujours dans votre mental pour masquer les émotions que votre corps vous transmet.

Distraire votre attention de votre ressenti pour le concentrer en totalité dans votre inconscient est peut-être devenu chez vous un réflexe automatique qui vous met à l’abri des grandes joies, mais aussi des grandes douleurs. Pourquoi ne pas entreprendre une démarche de réappropriation de votre corps pour vous permettre de ressentir les choses ? Ce serait un atout pour vivre un avenir plus centré sur le cœur.