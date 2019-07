Roman d’apprentissage assez réussi

Douze ans après la parution du best-seller La voleuse de livres, l’écrivain australien Markus Zusak nous revient enfin avec un nouveau roman.

Depuis que leur mère est morte et que leur père a eu la drôle d’idée de les abandonner, Matthew, Rory, Henry, Clayton et Thomas vivent relativement heureux dans un pavillon de banlieue situé au 18, Archer Street. Même s’ils sont toujours prêts à se bagarrer entre eux ou qu’un rien les pousse à se lancer les pires insultes à la figure, les cinq frères Dunbar sont en effet très proches les uns des autres.

Mais un jour, celui qu’ils ont pris l’habitude de surnommer « l’Assassin » va revenir au bercail. Non pas dans l’intention d’y rester, mais pour savoir si l’un d’eux accepterait de le suivre loin de la ville afin de l’aider à construire un pont.

Le passé recomposé

Bien des années plus tard, c’est Matthew, l’aîné de la fratrie, qui sera chargé de raconter l’étonnante histoire des Dunbar.

Il le fera à l’aide de la vieille machine à écrire qu’il a déterrée dans le jardin d’un couple d’étrangers et, au fil des mots, on apprendra toutes sortes de choses sur cette famille atypique : comment leur mère pianiste a pu fuir la Pologne, de quelle façon elle a rencontré leur père, pour quelle raison tous les animaux que Thomas ramène à la maison sont nommés d’après l’œuvre d’Homère ou pourquoi Clayton, alors âgé de 16 ans, a tenu à laisser tomber le lycée pour aller construire le pont de son père.

Ce roman d’apprentissage est peut-être un peu dur à suivre au début, mais, au final, l’effort en vaut largement la peine.

Frissons garantis

3 minutes

Photo courtoisie

Tous ceux qui ont dévoré 3 secondes attendaient sûrement avec impatience la sortie de ce deuxième opus qui, cette fois encore, met en scène le spécialiste de l’infiltration suédois Piet Hoffmann. Après avoir survécu de justesse à toutes les péripéties du premier tome, il se cache maintenant en Colombie où, à la demande de la DEA américaine, il a réussi à devenir le bras droit de Johnny Sanchez. Un incroyable exploit, ce trafiquant de cocaïne aux penchants sadiques n’accordant habituellement sa confiance à personne.

Tout aurait donc très bien pu se passer pour Piet si la mafia colombienne n’avait pas décidé de kidnapper le président de la Chambre des représentants...

Catastrophe !

Lorsqu’on s’en prend à l’Américain le plus puissant des États-Unis après le président et le vice-président, il faut évidemment s’attendre à ce que certaines mesures de représailles soient prises : en ni une ni deux, la CIA et le FBI produiront ainsi la liste des terroristes colombiens à abattre et, devinez quoi, El Sueco (alias Piet Hoffmann) sera du nombre. Autre mauvaise nouvelle ? La DEA coupera aussitôt complètement les ponts avec lui.

Un récit haletant dans lequel Piet Hoffmann devra à nouveau constamment se surpasser pour rester en vie.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Quand nos souvenirs viendront danser

Photo courtoisie

À la demande du maire, l’impasse des Colibris devrait très bientôt être rasée pour faire place à une école flambant neuve. Le hic ? Les petits vieux qui y habitent depuis une bonne soixantaine d’années n’ont pas du tout l’intention de se laisser déloger. Un feel good sympathique qui, sans être le meilleur de l’auteure, nous réserve autant de situations cocasses que de moments tendres.

Les belles de Halimunda

Photo courtoisie

À Halimunda, une ville qui se trouverait sur la côte sud de Java, plusieurs générations de femmes incroyablement belles ont été maudites. Au moment où l’histoire commence, l’une d’elles sortira d’ailleurs de son tombeau pour savoir si la quatrième de ses filles, la seule à être d’une laideur à couper le souffle, a pu échapper à la malédiction. Un très gros coup de cœur.

Marcher à Montréal et ses environs

Photo courtoisie

Si on n’a pas la chance de partir très loin cet été, l’idéal serait de mettre rapidement la main sur ce petit guide. Grâce à lui, on pourra en effet planifier de très nombreuses randonnées à Montréal ou dans ses environs selon ce qu’on préfère : marcher en ville, marcher au bord de l’eau, marcher dans les bois ou marcher sur les traces du passé. Bref, un indispensable.

Mes salades à composer

Photo courtoisie

Avec la chaleur des derniers jours, les salades se sont sûrement invitées à bien des tables ! Pour en varier les plaisirs, ce livre propose 50 recettes à la fois saines et simples à faire (taboulé de chou-fleur, salade tex-mex, salade piémontaise, salade de poulet, salade de coquillettes, buddha bowl...). Et si le cœur nous en dit, il nous montre aussi comment réunir et harmoniser quantité de nouvelles saveurs.