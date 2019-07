Trois vidéos originales des Américains sur la Lune vendues pour 1,82 millions $

Trois vidéos d’origine de la NASA montrant l’arrivée des Américains sur la Lune il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, ont été vendues aux enchères par Sotheby’s, samedi, pour 1,82 million $ US.

Il s’agit de 8000 fois le prix payé en 1976 par un stagiaire de la NASA Gary George lors d’un encan gouvernemental, selon Sotheby’s, a rapporté CNN.

Ces vidéos ont été restaurées, améliorées et remastérisées.

Elles montrent les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, la descente de l’escalier par Buzz Aldrin après lui et sautant une fois au sol, ainsi que la plantation du drapeau américain. Ces images sont plus «nettes et plus distinctes que celles diffusées ailleurs», a affirmé Sotheby’s, selon CNN.

D’une durée totale de 2 h 24, ces vidéos avaient d’abord été acquises par Gary George en 1976 pour la somme de 217,77 $ pour un lot de 1150 bobines de bandes magnétiques de la NASA.

C’est en 2008, pour le 40e anniversaire de cet événement historique, que la NASA a tenté de retrouver ces vidéos, ce qui a mis la puce à l’oreille du propriétaire concernant leur importance.

Sotheby’s n’a pas révélé le nom de l’acheteur, a précisé CNN.