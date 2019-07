Vélo: jamais sans mon sac

Parce qu’une randonnée, peu importe la distance à parcourir, ne s’effectue pas sans quelques accessoires essentiels, il est préférable de fixer à son vélo un sac pouvant les réunir et les garder à l’abri des intempéries. Voici quelques suggestions.

Sur le cadre

Certains sacs s’installent sur le tube supérieur du vélo, assurant un accès facile, d’une seule main. C’est le cas de ce sac cycliste Dashboard de Garneau (18 x 9 x 9,5 cm), en polyester hydrofuge, doté d’un système d’attaches de rails microajustables et de trois courroies autoagrippantes. Il présente un grand compartiment avec bande élastique, deux poches en mesh et crochet pour déposer ses clés, puis un compartiment rembourré pour y placer un appareil à écran tactile ou un GPS. Ce modèle est isolé, il est donc parfait pour garder son lunch au frais, tandis qu’une courroie amovible permet de le transporter facilement dans un endroit confortable.

Photo courtoisie, Garneau

♦ Dashboard Garneau, 29,99 $ garneau.com

Sacoche double pour le vélo-boulot

Des vêtements de travail, un repas, de la paperasse à transporter jusqu’au boulot à vélo ? Cette sacoche double de MEC (15 L x 2), qui se fixe sur le porte-bagage arrière, pourrait vous être bien utile. Fabriquée en nylon haute densité qui repousse l’eau, vos effets personnels y seront à l’abri des intempéries. Pour séparer votre cadenas et votre pompe à vélo de vos vêtements propres, il n’y a rien de mieux que des poches. Sa bandoulière amovible permet de trimballer les deux sacoches du support à vélos jusqu’à votre bureau. Son système d’attaches est facile à manipuler et ses éléments réfléchissants ainsi que ses boucles pour feu arrière augmentent la visibilité.

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

♦ Sacoche double MEC, 129,95 $ mec.ca

À la portée de la main

Le sac de guidon permet de garder divers accessoires à la portée de la main, voire entre ses deux mains ! Le modèle Arkel Signature BB (4 L), en cordura 100 deniers doublé d’un tissu laminé imperméable aux coutures scellées, peut contenir un coupe-vent, un petit appareil photo, des collations, un portefeuille, des cartes, des petites jumelles, bref, tout ce dont vous pourriez avoir besoin lors d’une randonnée. Son ouverture se roule, sa boucle de fermeture est magnétique, sa bandoulière est ajustable et il affiche des appliqués réfléchissants sur tous ses côtés. Disponible en noir ou olive.

Photo courtoisie, La Vie sportive/La Cordée

♦ Sac de guidon Arkel Signature BB, 69,99 $ lacordee.com

Sous les fesses

Fixé à la selle, ce sac signé Ortlieb (4,1 L) offre presque autant d’espace qu’un sac à dos et ne vous dérange pas le moins du monde, ainsi placé sous vos fesses. Son adaptateur facile à manier permet de l’accrocher et le décrocher rapidement. Sa fermeture par enroulement compressible et ses fermetures à cliquets latéraux garderont vos effets personnels en sécurité. De plus, une bande autoagrippante sur le montant de la selle le gardera bien stable. Cette grande sacoche imperméable en nylon, avec enduit de polyuréthane sans PVC, remplace pratiquement le garde-boue arrière en repoussant en grande partie les projections d’eau. Il est même possible d’y fixer un feu arrière au besoin.

Photo courtoisie, La Vie sportive/La Cordée

♦ Sac de selle Ortlieb, 83,99 $ lacordee.com

Trousse de dépannage

Cette trousse de dépannage Elite de Garneau réunit les outils et le matériel nécessaires en cas de crevaison ou de bris nécessitant une réparation sur-le-champ. Se fixant sous la selle à l’aide d’un système de courroies autoagrippantes, elle comprend une paire de démonte-pneus, un adaptateur avec cartouche CO2, trois rustines autocollantes, un grattoir et un outil polyvalent 6-en-un. Il vous restera même de l’espace pour y glisser vos clés.

Photo courtoisie, Garneau

♦ Trousse de dépannage Elite Garneau, 59,99 $ garneau.com

Bien au sec

Lorsque le rangement qu’offrent les sacoches ne suffit pas, ce sac Rack-Pack de Ortlieb (31 L) vient à la rescousse. Celui-ci se fixe solidement à une sacoche à l’aide de boucles, alors que ses sangles de compression stabilisent la charge. Son design imperméable inspiré des sacs étanches garde le contenu bien au sec.

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

♦ Sac rack-pack Ortlieb, 139,95 $ mec.ca