Baisse des ventes en gros au Canada en mai

Les ventes en gros, soit les ventes des grossistes aux détaillants, ont fléchi de 1,8 % au pays en mai par rapport à avril. Il s’agit d’une première baisse après cinq hausses mensuelles consécutives, a rapporté Statistique Canada lundi.

Au Québec, la diminution a été moindre à 0,2 %, contre 1 % en Ontario. C’est en Alberta que le creux a été le plus prononcé avec une chute de 8,7 % en mai par rapport à avril.

Cet affaiblissement est généralisé puisqu’il touche six des sept secteurs composant l’économie canadienne. Ces six industries représentant 86 % du total des ventes en gros.

«Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles a le plus contribué au repli enregistré en mai, suivi du sous-secteur des produits divers», a expliqué Statistiques Canada par communiqué.

Le secteur automobile a reculé de 4,3 %, tandis que celui des produits divers, qui inclut notamment les matières recyclables, le papier, les produits chimiques et les fournitures agricoles, a baissé de 4,2 %.

Augmentation des stocks

Par ailleurs, les stocks des grossistes ont crû de 1,1 % pour atteindre 91,6 milliards $ en mai, soit une neuvième augmentation mensuelle consécutive, a précisé l’organisme fédéral. Six des sept secteurs économiques ont vu leurs stocks croître. La hausse a été particulièrement forte dans le secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+3,5 %).

«Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,39 en avril à 1,43 en mai, un niveau inégalé depuis octobre 1995. Ce ratio est une mesure du temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes», a expliqué Statistique Canada.