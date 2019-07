Cap-Rouge: une résidence endommagée par un incendie

Le Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) est présentement en intervention au 1084, Louis Armand Desjardins, pour un incendie de 2e alarme.



Il s’agit d’une résidence familiale.



Le SPCIQ a été alerté à 11h13 par l’un des occupants de la maison.



Selon Bill Noonan, porte-parole au SPCIQ, les pompiers ont constaté de la fumée à l’arrière de la résidence, au niveau du 2e étage. À leur arrivée, les occupants, une femme et un enfant avaient déjà évacué la résidence.



Ils se portaient bien, mais ils ont été évalués par les ambulanciers par prévention.



L’aggravation non probable a rapidement été donnée.



Les causes de l’incendie sont toujours sous enquête.



Le SPCIQ a dépêché 35 pompiers sur les lieux.



—Plus de détails à venir...