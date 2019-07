Le Club Lions Québec–L’Ancienne-Lorette a remis, en juin dernier, lors du souper 10e anniversaire du club, la distinction Compagnon de Melvin Jones à Lion Jean Bouchard, 82 ans, reconnaissant ainsi son implication dans le lionisme, et ce, depuis plusieurs années. Né sourd et devenu complètement aveugle à l’âge adulte, M. Bouchard fait encore de la course à pied et s’implique pour promouvoir de saines habitudes de vie favorisant une meilleure intégration physique, psychosociale et professionnelle des personnes ayant des incapacités et des personnes avancées en âge.

Affrontement particulier

Photo courtoisie

Le 2e match de golf annuel opposant « Poules et Schtroumfettes » du club de golf de Cap-Rouge s’est tenu le 6 juillet dernier. Les femmes sont jumelées aux hommes pour constituer douze équipes de deux joueurs. Les gagnants, Sandra McKeown et Alain Grondin à –17, ont devancé par un coup le duo composé de France Leblanc/Paul Locas à –16. Sur la photo de groupe, on peine à reconnaître, au centre de la rangée arrière, les responsables des deux groupes, Hélène Lauzier et Pierre Le Gallais (Poule), vêtus de leurs costumes de mascottes.

Pour trois causes

Photo courtoisie

Le 8 juillet dernier, le comité organisateur du 55e Tournoi de golf de l’Alimentation de l’Est du Québec a remis 7500 $ aux Fondation Maurice Tanguay, Fondation du Centre psychopédagogique et Fondation Réno jouets. Plus tôt en journée, 208 golfeurs et golfeuses avaient foulé les allées du club de golf Le Grand Portneuf pour rivaliser, mais surtout pour appuyer et encourager ces fondations qui viennent en aide aux jeunes. Sur la photo, dans l’ordre habituel : André Drolet, coorganisateur du tournoi ; Guillaume Gagnon (Fondation Maurice Tanguay), Annie Asselin (Réno jouets), Lily Perron (Fondation du Centre psychopédagogique) et Yves Fournier, coorganisateur du tournoi.

Sourdine au golf

Photo courtoisie

Nicholas P. Pedneault (photo), président et chef de la direction de Congébec, a accepté la présidence d’honneur de la 12e Classique de golf de la Fondation Sourdine qui se tiendra le jeudi 12 septembre, dès 11 h en départs simultanés, au club Le Grand Portneuf. Les profits de la classique serviront à la concrétisation de grands projets porteurs d’avenir pour le plus grand bénéfice des jeunes élèves de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Renseignements : 418-263-5189, poste 236.

Les inséparables

Photo courtoisie

Nicola Cortina, Richard Laflamme et Gilles Dion étaient aux premières loges récemment pour assister au trou d’un coup réalisé par Michel Huot, à l’aide de son fer 9, au trou numéro 11 du parcours Québec du club de golf Royal Québec de Boischatel. Ça valait bien un autoportrait.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anne Demers (photo), directrice générale du Regroupement des Offices d’Habitation du Québec (ROHQ)... Le prince George de Cambridge, fils du Prince William et Kate Middleton, 6 ans... Rufus Wainwright, chanteur canadien né aux États-Unis, 46 ans... Marie-Josée Taillefer, animatrice, épouse du chanteur René Simard, 56 ans... Martine St-Clair, chanteuse québécoise, 57 ans... Pierre Lebeau, comédien et acteur québécois, 65 ans... Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, 72 ans... Mireille Mathieu, chanteuse française, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 juillet 2018. Chiyo Miyako (photo), 117 ans, Japonaise qui était la doyenne de l’humanité... 2016. Anatole Robichaud, 88 ans, fondateur du club de golf L’Albatros de Sainte-Foy et ancien conseil municipal à la Ville de Sainte-Foy... 2016. Robert Cossette, 86 ans, l’un des pionniers de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean et légende de la nage en eau libre... 2015. Bernard Marionnaud, 81 ans, homme d’affaires français, fondateur de Marionnaud Parfumeries... 2014. Garry Goodrow, 81 ans, acteur et scénariste américain... 2012. Nan Merriman, 92 ans, chanteuse américaine mezzo-soprano... 2009. Mark Leduc, 47 ans, boxeur canadien... 2004. Sacha Distel, 71 ans, chanteur et guitariste... 2000. Claude Sautet, 76 ans, réalisateur et scénariste... 1988. André Rufiange, 58 ans, journaliste et chroniqueur au Journal de Québec... 1950. William Lyon Mackenzie King, 75 ans, premier ministre du Canada de 1921 à 1930, puis de 1935 à 1948.