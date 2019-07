Conseil à la maman d’une jeune lesbienne

Je suis un homme qui est rendu dans le dernier croissant de sa vie. Autrement dit, en ma qualité de vieillard, donc d’homme plus sage, je peux me permettre de donner des conseils aux plus jeunes. Je souhaite dire ici ma façon de penser à cette mère qui vous racontait à quel point ça l’avait bouleversée d’entendre sa fille lui avouer qu’elle préférait les femmes. Elle craignait qu’elle soit rejetée par son mari et père de l’enfant, tout comme par le reste de la famille.

Je trouve effrayant qu’une mère puisse réagir comme ça et avoir ensuite le culot de dire dans la foulée qu’elle aime sa fille. Elle l’aime ou elle l’aime pas sa fille ? Eh bien, si elle l’aime vraiment, qu’elle la soutienne, bon Dieu ! Le monde n’est plus comme dans mon temps où on devait se cacher dans un mariage pour que personne ne sache qu’on était un « désaxé ». J’ai perdu 30 ans de ma vie à me faire croire que j’étais anormal d’être comme ça, avant de comprendre que je faisais fausse route.

Les parents d’aujourd’hui devraient savoir que les enfants naissent gais et que ce n’est pas un choix qu’ils font de le devenir. L’orientation sexuelle ne se décide pas, elle se vit. Cette dame devrait soutenir sa fille et la présenter comme quelqu’un à aimer encore plus, pour augmenter sa force pour faire face à un éventuel rejet.

Anonyme

Vous avez raison sur le fond, à savoir que l’homosexualité est inscrite dans l’être humain. Mais il ne faut jamais oublier que l’ignorance est bien souvent la source d’un processus mental qui mène au rejet. Ce qu’on ignore ou connaît mal engendre la peur qui, elle, engendre le rejet. Et c’est quand un parent y est confronté qu’il découvre parfois l’étendue de ses préjugés. Lesquels sont alimentés par l’ignorance. Comme je l’avais suggéré à cette maman, le recours à une ligne d’info comme « Interligne » est un must pour calmer le jeu et rassurer tout le monde.