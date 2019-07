Du nouveau au Complexe Atlantide

D’abord connu pour son vaste camping familial, puis pour son parc aquatique, le Complexe Atlantide à Saint-Calixte, dans Lanaudière, se démarque avec une grande nouveauté cet été : le Familizoo.

Cet attrait s’ajoute au Château magique et à la Maison hantée.

Zoo et refuge

Le jardin zoologique sert de refuge à plusieurs animaux exotiques ou nord-américains qui n’étaient pas bien traités dans d’autres institutions ou qui ne pouvaient plus être pris en charge. Mis en marche depuis cet hiver seulement, le Familizoo se retrouve déjà avec près de 300 animaux.

Plusieurs de ces bêtes ont été rescapées, parfois en mauvaise condition, puis en voie de rétablissement après avoir reçu les soins requis. Cette situation donne une valeur toute particulière au Familizoo.

Photo courtoisie, Complexe Atlantide

Une visite éloquente

En faisant le tour des lieux avec Tommy Gagnon, copropriétaire, je me suis rendu compte qu’il y avait encore plus que les soins. La relation respectueuse et étroite que lui et son équipe entretiennent avec les bêtes semble grandement ­contribuer à leur bien-être.

Photo courtoisie, Complexe Atlantide

Les félins se collent sur le grillage pour se faire ­caresser par eux. C’est ce que j’ai constaté avec Cory, un tigre de six mois, ou avec les lionnes Nala et Vita. Quant au lion Simba, il reconnaît visiblement la voix de Tommy. Dans un bâtiment, un soigneur a pu entrer dans l’enclos d’une meute de quatre coyotes, sans aucune agressivité de leur part. Dans un autre local, les lémurs Julia et Caria s’en sont donnés à cœur joie en grimpant sur les épaules de Tommy.

Piscine à vagues

Nous sommes aussi allés à la piscine à vagues. À côté, enfants et parents descendent la rivière tranquille sur un anneau flottant en passant dans une petite grotte mystérieuse. Ce sont deux autres nouveautés cet été.

En bref