Gerald Butts de retour au sein du Parti libéral

L’ancien bras droit du premier ministre Justin Trudeau, Gerald Butts, est de retour dans le giron du Parti libéral du Canada seulement cinq mois après avoir démissionné dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

Celui qui occupait le poste de secrétaire principal au sein du bureau du premier ministre avant sa démission en février dernier a été embauché à titre de conseiller senior au quartier général du PLC en vue des prochaines élections fédérales.

Gerald Butts avait annoncé son départ le 18 février après les accusations d’ingérence politique de l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, qui disait avoir été la cible de «pressions inappropriées» de la part du bureau du premier ministre Justin Trudeau afin qu’elle intervienne en faveur de l’entreprise SNC-Lavalin dans son procès pour corruption. M. Butts, un ami de longue date du premier ministre, a toujours catégoriquement nié ces allégations, affirmant au contraire avoir servi l'intérêt public.

«Manque de jugement»

Les partis d’opposition accusent le premier ministre Justin Trudeau de manquer de jugement en réembauchant son ex-bras droit.

«Justin Trudeau n’a rien changé. Il continue avec la même approche. S’il est réélu en octobre, on verra les mêmes tactiques et la même corruption», a lâché le député conservateur de Carleton, Pierre Poilievre.

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice déplore le «cynisme» du geste de rapatrier M. Butts à peine cinq mois après l’avoir «sacrifié».

«Ça donne un drôle de message, dénonce-t-il. Il a été sacrifié par Justin Trudeau et on en était tous un peu étonnés. Finalement, on se rend compte que c’était de la rigolade, c’était une petite tape sur les doigts.»

M. Boulerice n’accepte pas, par ailleurs, l’argument selon lequel M. Butts n’a rien à se reprocher. «Si tu n’as rien fait de mal, pourquoi te fais-tu renvoyer?»

Pour le député du Bloc québécois Louis Plamondon, la démission de Gerald Butts en février n’était au final qu’une opération de relations publiques pour tenter d’atténuer les effets de la crise SNC-Lavalin.

«J’ai l’impression qu’ils vont le garder dans l’ombre, affirme-t-il. Il est revenu et il n’y a pas eu de grande conférence de presse pour annoncer cela.»

Les membres du Parti libéral, eux, ne semblent pas s’offusquer du retour de Gerald Butts, au contraire. Les députés libéraux avec lesquels TVA Nouvelles a communiqué lundi se sont dits heureux de revoir l’un des principaux architectes de l’éclatante victoire libérale de 2015, surtout au moment où la course s’annonce extrêmement serrée.

L’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould n’a pas voulu commenter la nouvelle.