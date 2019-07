Il veut récupérer sa veste et ses bijoux des Hells

Un motard veut récupérer sa veste et ses bijoux à l’effigie des Hells qu’il s’est fait saisir après avoir menacé une policière du SPVM de lui enfoncer sa caméra dans le derrière.

« Les policiers font un métier difficile et c’est leur lot de se faire traiter de noms par des gens fâchés. C’était un acte non planifié et isolé qui n’a aucun lien avec les Hells Angels », a répliqué François Taddeo, l’avocat de ce motard ontarien.