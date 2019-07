James Neal espère jouer avec Connor McDavid

Fraîchement débarqué à Edmonton, James Neil a déjà joué carte sur table. Il aimerait bien avoir la chance de patiner aux côtés de Connor McDavid.

Acquis en retour de Milan Lucic et d’un choix conditionnel de troisième tour, vendredi, l’ailier gauche de 31 ans a déjà commencé à s’entraîner avec la super vedette des Oilers et il ne tarit pas d’éloges enfin son nouveau coéquipier.

«Je vois Connor tous les jours, c’est le meilleur et je ne pourrais pas demander pour un meilleur capitaine ou gars, a indiqué Neil au quotidien «Edmonton Sun». Il est présent tous les jours et il fait son boulot. Être en mesure de s’entraîner et de patiner avec lui c’est super. Si j’ai la chance de jouer avec lui, ce serait vraiment bien. Sa façon de distribuer la rondelle pourrait être un bon complément à mon style de jeu.»

Au courant de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, Neil a démontré qu’il était capable de remplir les filets adverses. En 11 saisons, il a franchi le cap des 20 buts à 10 occasions. Il a cependant connu une forte baisse de régime en 2018-2019, n’inscrivant que sept réussites en 63 parties avec les Flames de Calgary.

«L’année passée a été une année difficile et évidemment que je me blâme, a humblement reconnu le natif de Whitby, en Ontario. Je dois essayer de corriger mon jeu et revenir en force.»

Dans cette optique, on peut comprendre le vétéran de vouloir se coller à l’un des meilleurs passeurs du circuit Bettman.