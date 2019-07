Pression maintenue sur les Hells

Les Hells Angels et leurs trafiquants sont frappés par quatre arrestations chaque semaine au Québec depuis 2018, presque autant qu’à l’époque sanglante de la guerre des motards.

C’est ce qui émane des données obtenues par Le Journal sur le travail accompli depuis 18 mois par l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) et les Escouades régionales mixtes (ERM).

Ces deux brigades anti-motards regroupant une vingtaine d’organisations policières ont effectué 322 arrestations entre janvier 2018 et juin 2019 en enquêtant sur les Hells et leurs clubs supporteurs.

En comparaison, l’escouade Carcajou, considérée comme l’ancêtre des ERM et de l’ENRCO, avait réalisé 396 arrestations durant sa première année et demie d’existence, entre octobre 1995 et mars 1997.