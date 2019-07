Prêt pour les vacances? Assurez-vous que votre voiture le soit aussi!

L’été est enfin là et avec lui, le temps des congés au grand air! Parce qu’on parcourt souvent de plus grandes distances à cette époque de l’année, il est essentiel de partir bien préparé en procédant à une inspection de son véhicule. Afin de prendre la route des vacances l’esprit tranquille, faites vérifier votre auto avant le départ.

Quels sont les points importants à contrôler sur votre voiture?

- Les pneus : que ce soit l’usure, l’alignement ou la pression d’air, les pneus de votre voiture sont un élément essentiel à contrôler. Ils sont mis à rude épreuve lors de longues distances, notamment par forte chaleur. N’oubliez pas non plus de contrôler la roue de secours!

- Les freins : pour une sécurité optimale, vos freins doivent être en parfait état de marche. Il est ainsi important de vérifier qu’il n’y a pas de fuite du liquide de frein ainsi que l’état d’usure des plaquettes et les remplacer si nécessaire. Pour un bon freinage, pensez également à vérifier les amortisseurs.

- Le radiateur : pour éviter toute surchauffe du moteur, vérifiez qu’il n’y a pas de fuite. La courroie de distribution, le niveau d’huile et les bougies méritent également un contrôle pour éviter tout problème avec le moteur.

- La batterie : il serait dommage de ne pas réussir à repartir après votre pause dîner sur la route! Pour cela, assurez-vous que le niveau de charge de votre batterie est suffisant, qu’il n’y a de fuite et qu’elle est en bon état.

- Le pare-brise : inspectez votre pare-brise pour repérer tout impact ou fissure qui pourrait poser problème et faites les vérifier auprès d’un professionnel pour effectuer les réparations nécessaires le cas échéant. Pour conserver une bonne visibilité en tout temps, contrôlez également le niveau de lave-glace et l’état de vos balais d’essuis-glace. Ces derniers ont peut-être besoin d’un bon nettoyage ou d’être changés.

- La climatisation : pour profiter du confort de votre climatisation lors de longues heures de voyage sous une chaleur accablante, pensez à vérifier l’état de votre système incluant le niveau du liquide frigorigène.

Pourquoi confier le contrôle de votre voiture à des pros?

Vous manquez de temps pour vérifier vous-même tous ces points de contrôle? Vous craignez de ne pas repérer d’éventuels dysfonctionnements? Ne prenez pas de risques et confiez votre voiture à des professionnels qui sauront identifier rapidement tout problème, qu’il soit mineur ou majeur. Ils pourront intervenir immédiatement pour changer un élément défectueux, ajuster un mauvais réglage ou réparer un élément brisé.

Profitez de la promotion “Prêt pour les vacances” en juillet et en août chez Lévis Toyota. Pour 89,95$ plus taxes, nos techniciens procèdent à l’inspection du système de freinage, du système de charge et de démarrage, à la vérification des liquides et à l’inspection sommaire des différents éléments de sécurité.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour votre inspection et recevez un cadeau spécial qui vous aidera à être complètement “Prêt pour les vacances”!

Et si vous changiez de voiture cette été?

Et si la belle saison était aussi l’occasion pour vous de changer de voiture? Berline, VUS ou compacte, laissez-vous tenter par un véhicule de la gamme Toyota. Fiables, abordables et pratiques, ce sont les parfaits alliés de vacances réussies en famille ou entre amis.

Jetez un oeil à la famille Corolla et à ses nouveaux modèles 2020 qui ne font aucune concession sur le style, la puissance ou le confort. La Corolla hybride 2020 vous impressionera par ses performances écoénergétiques, les meilleures développées par Toyota jusqu’à ce jour.

Plutôt adepte des VUS? Le RAV4 2 roues motrices est un véhicule robuste et spacieux qui vous accompagnera aussi bien dans vos aventures estivales que dans vos déplacements quotidiens en ville.

Enfin, pour les citadins à la recherche d’une voiture dynamique et moderne pour les accompagner dans leur rythme effréné, la Toyota Yaris Hatchback est le choix idéal.

Il y a forcément une Toyota pour vous chez Lévis Toyota! Contactez nos conseillers pour en savoir plus ou venez nous rendre visite en concession, nous vous accueillons tout l’été avec plaisir.