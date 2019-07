Se battre sur deux fronts

Malheureusement, aujourd’hui, cette position confortable ne tient plus. Car dans un monde où l’extrémisme a le vent dans les voiles, ce n’est plus suffisant de tirer sur les « méchants » qui te font face. Il faut mener la guerre sur deux fronts.

« Trump est de droite, je suis de droite, donc je dois le défendre et applaudir tout ce qu’il dit et tout ce qu’il fait... »

C’est un gars de gauche. Un vrai gars de gauche. Mais il est hyper critique envers Québec Solidaire, et ses attaques contre la gauche radicale sont quasiment plus violentes que les miennes. Steve est un libre-penseur. Qui refuse de se laisser enfermer dans une idéologie, une chapelle, un clan.

Dans les années 50 et 60, les gauchistes refusaient de dénoncer la Chine de Mao et la Russie communiste sous prétexte que ces critiques « serviraient la droite ». Et aujourd’hui, il ne faudrait pas dénoncer les dérapages de la droite sous prétexte que « ça servirait la gauche » ?

Il faut critiquer les intégristes musulmans ET les racistes. Les verts qui élèvent l’écologie au rang de religion ET les négationnistes. Les zélés de la théorie du genre ET les homophobes. Les gens qui veulent faire disparaître les frontières ET ceux qui veulent ériger des murs. Les gens qui rêvent de détruire l’État-nation ET les nationalistes qui prônent le repli sur soi.