Un camp d’entraînement écourté pour Julian Edelman

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady sera privé de l’une de ses cibles favorites lors du camp d’entraînement des siens.

Selon des informations obtenues par le réseau ESPN, le receveur de passes Julian Edelman ratera les trois premières semaines du camp, qui s’amorce mercredi. Il semblerait que l’athlète de 33 ans soit blessé à son pouce de la main gauche.

Edelman, qui a paraphé une nouvelle entente de trois ans cet été, a attrapé 72 passes pour 850 verges de gain et six touchés en 12 matchs en 2018.

Son absence est une nouvelle tuile qui tombe sur la tête du coordonnateur à l’attaque des «Pats», Josh McDaniels.

En effet, les champions en titre du Super Bowl ont déjà perdu les services de l’ailier rapproché Rob Gronkowski, parti à la retraite, et du receveur Josh Gordon, qui est toujours suspendu. De plus, les noms du receveur Demaryius Thomas et du porteur de ballon Sony Michel sont inscrits sur la liste des blessés pour l’ouverture du camp.

Cela permettra cependant aux jeunes joueurs comme N’Keal Harry et Braxton Berrios de faire leur place. Les plus expérimentés Phillip Dorsett, Maurice Harris et Don Inman devront également mettre les bouchés doubles.