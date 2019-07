Agression dans Saint-Roch: «Je me suis fait agresser parce que je suis arabe»

L’homme agressé à l’arme blanche vendredi soir dans le quartier Saint-Roch affirme avoir été visé parce qu’il est arabe et musulman.

«Je me suis fait agresser parce que je suis arabe, j’ai l’air d’être un arabe, parce que je suis musulman, parce que je suis croyant et parce que je n’ai pas la bonne couleur de peau», lance l’homme de 38 ans dans une vidéo qui a été partagée cette semaine par l’organisme communautaire Place pour moi Québec, qui offre notamment des services pour les jeunes de 15 à 25 ans.

«Il m’a dit retourne dans ton pays, criss d’immigrant», mentionne la victime, qui a été blessée au thorax avec décapsuleur à bière trafiqué.

Il a ensuite été transporté dans un centre hospitalier, où on ne craignait pas pour sa vie.

Chauffeur de taxi depuis six ans à Québec, l’homme qui ne s’identifie pas sur la vidéo, blâme aussi le gouvernement Legault pour le crime à caractère haineux dont il a été victime.

Suspects accusés

Rappelons que Keven Lavoie-Deschênes, 33 ans et Christina Bédard, 36 ans ont été arrêtés et ont comparu samedi en lien avec cette affaire. L’homme est accusé de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions, alors que la femme fait face à des accusations de voies de fait simple et de bris de probation.

Photo courtoisie

Lavoie-Deschenes est revenu en cour mercredi pour son enquête sur remise en liberté. Selon son témoignage, une querelle aurait éclaté entre le chauffeur et lui, pour une course de taxi qu’il avait trouvé trop cher, une fois payée. «Il est venu me menacer qu'il allait me casser les deux jambes», a-t-il affirmé en cour, assurant que l’altercation n’est pas survenue «à cause de son ethnie». «Je me suis senti en danger», a-t-il indiqué.

Le juge Sébastien Proulx a pris la cause en délibéré jusqu'à mercredi.

Christina Bédard a quant à elle été libérée en attendant la suite des procédures, prévues le 18 octobre.

Les suspects, qui sont connus des services policiers, ne peuvent communiquer entre eux.

Orientation sexuelle et ethnie

Selon le Service de police de la ville de Québec (SPVQ), les suspects ont tenu des propos à caractère haineux, concernant d’abord l’orientation sexuelle de la victime, puis son ethnie, avant de le blesser avec une arme blanche.

Avec la collaboration de Nicolas Saillant